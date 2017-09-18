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Обнародовали видео напидения сотрудники УГО на журналистов

Понедельник, 18 сентября 2017, 18:30

Программа "Схемы" обнародовала видео, на котором сотрудники Управления государственной охраны напали на их журналистов, когда те снимали ресторан, в котором был президент Порошенко.

Видео размещено на Facebook программы.

На видео видно, как журналист Михаил Ткач вместе с оператором стоят возле ресторана "QueenCountryClub" в Козине, Киевской области. К ним сначала подходит человек, который представляется Сергеем и говорит, что сегодня в ресторане будут проводиться государственные мероприятия. В титрах к видео утверждают, что этот человек показывает удостоверение сотрудника УГО.

Как утверждают журналисты, в этот день в ресторане праздновали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Впоследствии на видео видно, как кортеж президента готовится к выезду из ресторана. В это время к журналистам, которые стоят возле ресторана и снимают, подбегает человек со словами: "Вы зашли на чужую территорию, вы нарушили закон".

Ткач отвечает мужчине, что на месте, где он стоит, нет забора, и это ничья территория, а просто лес. В этот момент человек начинает толкать журналиста со словами: "Здесь плохо стоять".

Затем подбегает другой человек, и после толкотни Ткач помогает оператору подняться на ноги. На вопрос "что вы делаете?" другой человек отвечает: "Ничего не делаю, он на меня набросился", - и указывает на оператора, добавляя, что он просто пытался пройти.

Как сообщал ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, 15 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Петр Порошенко и другие высокопоставленные должностные лица, на него и оператора напали сотрудники Управления государственной охраны.

Темы: УГОСМИ
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