Україна залучила $3 млрд від розміщення єврооблігацій - Порошенко

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Понеділок, 18 вересня 2017, 21:34

Україна розмістила єврооблігації на $3 мільярди під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ми можемо підвести перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень і залучила $3 млрд. Причому залучила на рекордний термін - ніколи до цього Україна не залучала такого обсягу, ніколи не залучала на термін 15 років. Це неймовірно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм доларом голосує за успіх реформ", - сказав він під час зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко
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