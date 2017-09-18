Україна залучила $3 млрд від розміщення єврооблігацій - Порошенко

Україна розмістила єврооблігації на $3 мільярди під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ми можемо підвести перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень і залучила $3 млрд. Причому залучила на рекордний термін - ніколи до цього Україна не залучала такого обсягу, ніколи не залучала на термін 15 років. Це неймовірно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм доларом голосує за успіх реформ", - сказав він під час зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку.

За словами глави Української держави, прибутковість випуску єврооблігацій становила 7,375%.



"Ми сьогодні вже маємо перші цифри запозичення: якщо попередні папери -"короткі папери" коштували 7,75%, то на сьогоднішній день їхню ціну зменшено до 7,375%, і це економія коштів державного бюджету на обслуговування зовнішнього боргу", - сказав Порошенко.



Він також зазначив, що раніше Україна брала запозичення і лише накопичувала борги, а "сьогоднішнє запозичення є фінансовою подушкою, фінансової платформою для проведення подальших реформ".



Порошенко подякував партнерам України: Міжнародному валютному фонду, Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації, Європейському банку реконструкції та розвитку, які спільно з Україною "проводили реформи і на сьогоднішній день світ визнає їх ефективність".



"Це реформи і в енергетичному секторі, це і реформи з дерегуляції, і реформи зі створення абсолютно нових кроків з бізнес-клімату, це і підготовка до процесу приватизації і що найголовніше - це робить дешевше будь-які запозичення, і українські суб'єкти господарювання виходять на зовнішні ринки", - зазначив президент України.



Нова угода стала першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді Україна продала 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних. У 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками - наприклад, в минулому році прибутковість євробондів України становила всього 1,471%.



У 2015 році була проведена реструктуризація 13 випусків євробондів країни на загальну суму $14,36 млрд і 0,6 млрд євро, інвестори погодилися на списання близько 20% основного боргу і перенесення виплат на решту 4 роки. Ставку купона всіх реструктурованих випусків було встановлено на рівні 7,75% річних.

Інтерфакс-Україна