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Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций – Порошенко

Понедельник, 18 сентября 2017, 21:34

Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный срок – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ", - сказал он в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке.

По словам главы Украинского государства, доходность выпуска еврооблигаций составила 7,375%.

"Мы сегодня уже имеем первые цифры заимствования: если предыдущие бумаги – "короткие бумаги" стоили 7,75%, то на сегодняшний день их цена уменьшена до 7,375% , и это экономия средств государственного бюджета на обслуживание внешнего долга", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что ранее Украина брала заимствования и лишь накапливала долги, а "сегодняшнее заимствование является финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ".

Порошенко поблагодарил партнеров Украины: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию, Европейский банк реконструкции и развития, которые совместно с Украиной "проводили реформы и на сегодняшний день мир признает их эффективность".

"Это реформы и в энергетическом секторе, это и реформы по дерегуляции, и реформы по созданию абсолютно новых шагов по бизнес-климату, это и подготовка к процессу приватизации и что самое главное – это делает дешевле какие-либо привлечения, и украинские субъекты хозяйствования выходят на внешние рынки", - отметил президент Украины.

Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко
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