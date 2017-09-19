Втручання РФ в вибори: Адвокат Трампа дасть свідчення в Сенаті

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Вівторок, 19 вересня 2017, 07:38

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен дасть свідчення в комітеті Сенату з розвідки в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Сам Коен підтвердив інформацію про те, що дасть свідчення у вівторок.

Раніше він заявляв, що отримав повістку від одного з комітетів Конгресу, які розслідують виявлені розвідслужбами США спроби Росії вплинути на результат виборів в 2016 році.

Коен - один з перших близьких співробітників президента США, викликаних до Конгресу для надання свідчень. Члени комітетів Сенату і Палати представників, які проводять розслідування, заявили, що, як вони припускають, викликати будуть і інших.

Раніше повідомлялося, що американський конгрес подав запити на отримання інформації колишньому співробітникові прес-служби Білого дому Борису Епштейну і юристу президента Дональда Трампа Майклу Коену.

Теми: США Росія
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