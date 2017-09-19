Вулицю Грушевського перекрили

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Вівторок, 19 вересня 2017, 09:02

Вулиця Грушевського у центрі Києва перекрита, встановлені рамки металошукачів. На Європейській площі та площі Слави величезні затори.

Про це у Twitter повідомив Алекс Рябчин.

За словами Рябчина, Грушевського перекрили через мітинг медиків, які протестують проти медичної реформи.

 
Затори у Києві станом на 9:00 19 вересня. 
Фото infoportal.kiev.ua

Українська правда

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