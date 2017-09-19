Вулицю Грушевського перекрили
Вулиця Грушевського у центрі Києва перекрита, встановлені рамки металошукачів. На Європейській площі та площі Слави величезні затори.
Про це у Twitter повідомив Алекс Рябчин.
Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
За словами Рябчина, Грушевського перекрили через мітинг медиків, які протестують проти медичної реформи.
Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
Українська правда
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