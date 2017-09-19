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Вулицю Грушевського перекрили

Вівторок, 19 вересня 2017, 09:02

Вулиця Грушевського у центрі Києва перекрита, встановлені рамки металошукачів. На Європейській площі та площі Слави величезні затори.

Про це у Twitter повідомив нардеп Олексій Рябчин.

За словами Рябчина, Грушевського перекрили через мітинг медиків, які протестують проти медичної реформи.

 
Затори у Києві станом на 9:00 19 вересня. 
Фото infoportal.kiev.ua

Як повідомили "Українській правді" у поліції Києва, рух у центрі міста перекрито у зв’язку з запланованими акціями протесту.

"Сьогодні біля Верховної Ради заплановані кілька акцій протесту. Наймасовіша – медиків і медичних профспілок. Вони анонсували до 7 тисяч осіб. Тому вжиті такі заходи безпеки. Встановлені фільтраційні рамки, чергує 3,5 тисячі поліцейських і працівників Нацгвардії. Проводиться поверхнева перевірка", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик. 

 
Фото з Twitter UKRINFORM
 
Фото з Twitter UKRINFORM

Українська правда

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Теми: КиївВерховна Радамедицина
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