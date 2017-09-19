У Херсоні в пожежі загинула мати і 2 дітей

1587 переглядів
Вівторок, 19 вересня 2017, 09:34

Під час пожежі на вулиці Сагайдачного, 9 у місті Херсон загинули 3 людей, з них двоє – діти.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Займання виникло близько 04:49 19 вересня на покрівлі 2-поверхового житлового будинку на площі понад 200 кв.м. Вогонь розповсюдився на другий поверх.

"Внаслідок пожежі загинуло 3 особи, за попередніми даними, з них 2 дітей. Крім того, постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

О 07:00 підрозділи ДСНС пожежу локалізували.

 
Фото Kateryna Handziuk

До гасіння були залучені 25 рятувальників та 7 одиниць техніки. 

 
Будинок зсередини вигорів повністю 
Фото Kateryna Handziuk

За словами керуючого справами виконавчого комітету у Херсонській міськраді Катерини Нандзюк, згорів будинок за адресою вулиця Пилипа Орлика, 33 – на розі вулиць Сагайдачного і Пилипа Орлика.

"Вщент згоріли 11 квартир у будинку на Пилипа Орлика, 33. Є загиблі: мати і троє дітей. Батько родини з сильними опіками наразі у лікарні.  Люди лишилися геть без нічого, стоять оце як вибігали з квартир", - написала Нандзюк у Facebook.

Вона уточнила, що загинули діти у віці 1 та 7 років. 

Також, за даними Нандзюк, постраждав один рятувальник, коли витягував людей з пожежі. Його з переломом тазу госпіталізували. 

Наразі у місті оголошено дводенну жалобу і скасовані всі розважальні заходи.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
ФБР прослуховувало Манафорта до і після виборів у США - CNN
Вулицю Грушевського перекрили
Двох фігурантів "справи 2 травня", яких звільнив суд, знову взяли під варту
Хроніка 19 вересня. Як беркутівцю Садовнику дозволили втекти та парад безсмертних виборців
Усі новини
місто

7 втрат Києва останніх років: будівлі та артефакти, які ми втратили

сучасною українською

Гіпстер, езотерик і вегетаріанець: незвичний Сковорода у новій книзі

здоров'я

Науковці радять не лізти із пестощами до котів – вони можуть передати інфекцію