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В Херсоне в пожаре погибла мать и 3 детей

Вторник, 19 сентября 2017, 09:34

Во время пожара на улице Сагайдачного, 9 в городе Херсон погибли 4 человека, из них трое – дети.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло около 4:49 19 сентября на крыше 2-этажного жилого дома на площади более 200 кв.м. Огонь распространился на второй этаж. 

"В результате пожара погибли 3 человека, по предварительным данным, из них 2 детей. Кроме того, пострадали 2 человека, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. 

В 7:00 пожар локализовали. 

 
Фото Kateryna Handziuk

К тушению были привлечены 25 спасателей и 7 единиц техники. 

 
Дом изнутри выгорел полностью
Фото Kateryna Handziuk

По словам управляющего делами исполнительного комитета в Херсонском горсовете Екатерины Гандзюк, сгорел дом по адресу улица Пилипа Орлика, 33 – на пересечении улиц Сагайдачного и Пилипа Орлика.

"Полностью сгорели 11 квартир в доме на Пилиппа Орлика, 33. Есть погибшие: мать и трое детей. Отец семьи с сильными ожогами сейчас в больнице. Люди остались совершенно без ничего, стоят вот как выбежали из квартир", - написала Гандзюк в Facebook.

Она уточнила, что погибли Майданик Елена (25 лет) и ее дети Виктория (5 лет), Сергей (7 лет) и Вероника (1 год).

Также, по данным Гандзюк, пострадал один спасатель, когда вытаскивал людей из пожара. Его с переломом таза госпитализировали.

Сейчас в городе объявлен двухдневный траур и отменены все развлекательные мероприятия.

Украинская правда 

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