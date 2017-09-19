У Херсоні в пожежі загинула мати і 3 дітей

Під час пожежі на вулиці Сагайдачного, 9 у місті Херсон загинули 4 людей, з них троє – діти.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Займання виникло близько 04:49 19 вересня на покрівлі 2-поверхового житлового будинку на площі понад 200 кв.м. Вогонь розповсюдився на другий поверх.

"Внаслідок пожежі загинуло 3 особи, за попередніми даними, з них 2 дітей. Крім того, постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

О 07:00 підрозділи ДСНС пожежу локалізували.

Фото Kateryna Handziuk

До гасіння були залучені 25 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Будинок зсередини вигорів повністю Фото Kateryna Handziuk

За словами керуючого справами виконавчого комітету у Херсонській міськраді Катерини Гандзюк, згорів будинок за адресою вулиця Пилипа Орлика, 33 – на розі вулиць Сагайдачного і Пилипа Орлика.

"Вщент згоріли 11 квартир у будинку на Пилипа Орлика, 33. Є загиблі: мати і троє дітей. Батько родини з сильними опіками наразі у лікарні. Люди лишилися геть без нічого, стоять оце як вибігали з квартир", - написала Гандзюк у Facebook.

Вона уточнила, що загинули Майданик Олена (25 років) і її діти Вікторія (5 років), Сергій (7 років) та Вероніка (1 рік).

Також, за даними Гандзюк, постраждав один рятувальник, коли витягував людей з пожежі. Його з переломом тазу госпіталізували.

Наразі у місті оголошено дводенну жалобу і скасовані всі розважальні заходи.

Українська правда