Парубий подписал закон об образовании и передает его Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании".



Это он сделал на брифинге в парламенте 19 сентября во время перерыва.



"Этот закон касается каждого украинского гражданина. Мы строим новое украинское образование, строим государство", - сказал Парубий, подписывая документ.



"Сегодня же службы Верховной Рады передадут его на подпись президенту", - заверил он.

Парубий заверил, что народные депутаты провели очень тщательное обсуждение реформы образования.



"Этой реформой начинается целое число новых инициатив. Хочу подчеркнуть по ключевому вопросу, который вызвал дискуссию: в законе об образовании сказано, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, как во всех цивилизованных странах. Предоставляется право для обучения на родном языке и национальных меньшинств, но языком обучения в украинских государственных школах будет государственный язык", - подчеркнул спикер.

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Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро - Венгрия.

Глава МИД Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

Валентина Романенко, УП