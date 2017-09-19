Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий подписал закон об образовании и передает его Порошенко

Вторник, 19 сентября 2017, 12:31

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании".

Это он сделал на брифинге в парламенте 19 сентября во время перерыва.

"Этот закон касается каждого украинского гражданина. Мы строим новое украинское образование, строим государство", - сказал Парубий, подписывая документ.

"Сегодня же службы Верховной Рады передадут его на подпись президенту", - заверил он.

Парубий заверил, что народные депутаты провели очень тщательное обсуждение реформы образования.

"Этой реформой начинается целое число новых инициатив. Хочу подчеркнуть по ключевому вопросу, который вызвал дискуссию: в законе об образовании сказано, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, как во всех цивилизованных странах. Предоставляется право для обучения на родном языке и национальных меньшинств, но языком обучения в украинских государственных школах будет государственный язык", - подчеркнул спикер.

Читайте также: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона"

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро - Венгрия.

Глава МИД Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиезаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: