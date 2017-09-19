Саакашвілі стверджує, що в АП є склад готівки

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Вівторок, 19 вересня 2017, 13:00

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що на першому поверсі Адміністрації президента розташований склад готівки.

Про це він сказав на брифінгу під АП у вівторок, 19 вересня.

"У них там цілий склад на першому поверсі. Цілий склад готівки", – заявив він, показуючи на будівлю АП.

"Там зберігають гроші для підкупу депутатів", – переконаний Саакашвілі.

При цьому він запевнив, що у нього немає жодного особистого конфлікту з Петром Порошенком.

"У мене немає особистого конфлікту з Порошенком. Порошенко є лише частиною системи, але головна проблема – і з ним, і з олігархами, які вбивають країну", – сказав Саакашвілі.

Роман Кравець, УП

Теми: Саакашвілі Адміністрація президента гроші Порошенко
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