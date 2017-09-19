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Саакашвили утверждает, что в АП есть склад налички

Вторник, 19 сентября 2017, 13:00

Михаил Саакашвили утверждает, что на первом этаже Администрации президента расположен склад налички.

Об этом он сказал на брифинге под АП во вторник, 19 сентября.

"У них там целый склад на первом этаже. Целый склад налички", – заявил он, показывая на здание АП.

"Там хранят деньги для подкупа депутатов", – уверен Саакашвили.

При этом он заверил, что у него нет личного конфликта с Петром Порошенко.

"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Порошенко является лишь частью системы, но главная проблема – и с ним, и с олигархами, которые убивают страну", – сказал Саакашвили.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиАдминистрация президентаденьгиПорошенко
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