Саакашвілі нагадав Порошенку досвід Януковича й Кучми

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі вважає, що наразі революційна зміна влади в Україні неможлива.

На його думку, Майдан не може повторитися, бо "у бариг немає хлопців, готових піти під кулі", як було за часів Віктора Януковича.

"Зараз керують формально група бариг, яка нездатна, і в яких нема сил на те, щоб змусити народ піти на Майдан. Це буде не Майдан і не бунт", – сказав Саакашвілі на брифінгу під Адміністрацією президента у вівторок.

"Забудьте слово "бунт". Ніякі революції Україні зараз не потрібні. Ніякі зіткнення не потрібні. Україні потрібна спокійна сила народу (людей), які дуже спокійно скажуть цій владі: "Нас багато, нас не подолати – і у нас є дуже серйозні вимоги до вас", – заявив він.

Саакашвілі уточнив: "У нас є антикорупційні справи в НАБУ – суди їх блокують, треба розблокувати ці справи, вони стосуються майже половини Верховної Ради, оточення президента і Гройсмана. Ці справи мають бути вирішені".

"Є питання недоторканності, імпічменту, виборчого закону. Якщо вони це вирішать – яка проблема? Якщо вони не будуть це вирішувати, народ вирішить сам. На кордоні народ вирішив, що я маю бути в Україні, – так само він вирішить (і з цим – УП)", – сказав він.

"Подивимося. 17 жовтня – це недалеко. І ми будемо працювати", – заявив Саакашвілі.

Він також сказав: "Україна – це справа мого життя. Я 13 років свого дорослого життя провів в Україні. Я бігав цими вулицями з акціями Чорновола, Хмари... Революція на граніті Олеся Донія та інших. Я був один із вас. Ця вулиця для мне рідна".

"Тому я у себе вдома. Це такий же мій дім, як Грузія. Я дуже пишаюся своїм грузинством, але ця історія "іди, грузине, до себе додому" – це те саме, коли Кучма казав: "Хай посол Грузії забирає Гонгадзе до Грузії". Це закінчилося дуже погано. Я не хочу, щоб це так закінчилося для людей, які ще раз помиляються і ніякого досвіду не отримали від помилок попередників", – заявив Саакашвілі.

"Я буду жити в Україні стільки, скільки треба для повної перемоги українського народу", – запевнив він.

А попрощався Саакашвілі словами :"До зустрічі 17 жовтня саме тут".

Як відомо, на 17 жовтня у Києві й усіх обласних центрах України заплановано акцію на підтримку політичної реформи, яка передбачає зміну виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду.

Олена Рощенко, УП