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На Майдані оголосять "мобілізацію" на підтримку великої політреформи

Вівторок, 19 вересня 2017, 00:56

20 вересня о 14:15 на Майдані Незалежності оголосять про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку великої політичної реформи - зміни виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду.

Про це повідомив нардеп від БПП Мустафа Найєм на сторінці у Facebook.

Сама акція відбудеться 17 жовтня в столиці і всіх обласних центрах України.

"Обмеження недоторканності народних депутатів (законопроект No 6773), з одного боку, дозволить притягати їх до кримінальної відповідальності на загальних підставах, з іншого - збереже індемнітет - відсутність можливості переслідування за наслідками їх політичної позиції та висловлювань", - написав Найєм.

Також, як зазначив нардеп, зміна виборчих правил передбачає скасування змішаної виборчої системи, створеної в 2011 році в інтересах режиму Януковича, і запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками.

"Для цього необхідно невідкладно ухвалити законопроект No 1068-2. Це важлива частина Коаліційної Угоди, міжнародне зобов’язання України та передвиборча обіцянка Президента Порошенка, що є запорукою якісного оновлення політичної еліти України", - зазначив він.

Крім того, Найєм заявив, що про необхідність створення антикорупційного суду свідчать десятки переданих в Солом'янський суд корупційних справ щодо політиків топ-рівня, які чинні судді не можуть неупереджено розглядати.

"Сьогодні в парламенті знаходиться законопроект No 6011, що врегульовує створення відповідних судових інституцій. Натомість, команда Президента Порошенка посилено проштовхує запуск антикорупційних судів у формі палат, що по формату роботи нічим не відрізнятимуться від діючих судів", - підкреслив він.

Теми: реформиакціїКиївНайєм
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