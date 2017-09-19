Нардепи не захотіли сидіти до останнього над президентським законом-гігантом

Депутати відмовилися продовжувати роботу 20 вересня до завершення розгляду у другому читанні президентського законопроекту про внесення змін до цілої низки кодексів і законів.

Верховна Рада розглядає поправки до проекту закону №6232 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував: "Щоб ми цього тижня змогли розглянути пенсійну реформу і з 1 жовтня підвищити пенсії, швидше перейшли до медичної реформи, я пропоную, щоб завтра ми працювали до завершення всіх правок".

Він закликав "гідно пройти весь шлях розгляду у другому читанні, незалежно від політичних позицій". "Я думаю, усі усвідомлюють – і коаліція, і опозиція – що парламент має пройти це випробування гідно", – додав спікер.

"Враховуючи важливість питання, яке стоїть перед нами у середу, його значний обсяг та необхідність ґрунтовного розгляду… вношу пропозицію внести зміни до завтрашнього порядку дня та працювати в середу до завершення розгляду поправок та пропозицій до законопроекту №6232", – зачитав Парубій.

Але за це спершу проголосував 171 нардеп, а з другої спроби – 179 депутатів.

Депутати не підтримали!

179 "За" продовження пленарного засідання у середу для розгляду поправок до #ЗП6232 pic.twitter.com/u4DjKngYMG — Верховна Рада (@verkhovna_rada) September 19, 2017

Парламент перейшов до наступної поправки, засідання продовжила вести віце-спікер Оксана Сироїд.

Як відомо, 20 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів, хоча у Раді пропонували розділити "найдовший в історії" проект на 5 окремих законів.

Запропонований Петром Порошенком законопроект пропонує нову редакцію трьох кодексів, а також зміни до 8 інших кодексів і 18 законів.

Розгляд законопроекту №6232 у другому читанні у вересні вже двічі переносили.

Олена Рощенко, УП