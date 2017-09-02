У ДПСУ заявили, що речницю партії Саакашвілі не затримували
Представники Держприкордонслужби України не затримували прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яну Поштар.
Про це 2 вересня заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.
"Прикордонники виявили поблизу кордону невідому особу, яка несанкціоновано проводила фото та відео зйомку позицій на кордоні. Зараз саме проводяться командно-штабні навчання і подібні посилення позицій відбуваються і на інших ділянках", - заявив Слободян.
Він додав, що громадянці, якою виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та "попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби".
У свою чергу сама Поштар заявила, що її "затримали на кілька хвилин, але невдовзі, після того як у ситуацію втрутився старший по зміні, відпустили", повідомляє "Громадське".
Як відомо, раніше у суботу прес-служба партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" повідомила про затримання речниці партії Мар'яни Поштар біля кордону з Польщею.
Українська правда
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