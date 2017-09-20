У Мексиці стався потужний землетрус, десятки загиблих

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Середа, 20 вересня 2017, 01:25
Reuters

У центральній частині Мексики стався землетрус магнітудою 7,1 балів, в результаті якого обвалилися десятки будівель в густонаселеній столиці і загинуло щонайменше 49 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в центральному штаті Пуебла.

Президент країни Енріке Пенья повідомив, що в Мехіко впали 27 будівель.

 
всі фото: Reuters
 

У штаті Морелос, на південь від Мехіко, загинуло 42 людини, сказав губернатор штату.

Повідомляється і про інші випадки смерті в сусідній Пуеблі і в штаті Мексика.

Землетруси магнітудою 7 балів або вище вважаються великими і здатні завдавати широкомасштабної шкоди.

Як повідомлялося, близько двох тижнів тому в Мексиці стався землетрус магнітудою 8,1 балів, загинули, щонайменше, 58 осіб.

Теми: стихійне лихо
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