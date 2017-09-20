У Мексиці стався потужний землетрус, більше сотні загиблих

У центральній частині Мексики стався землетрус магнітудою 7,1 балів, в результаті якого обвалилися десятки будівель в густонаселеній столиці і загинуло щонайменше 149 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в центральному штаті Пуебла в 123 кілометрах на південний схід від Мехіко.

Як пише Associated press, мер Мехіко Мігель Анхель Мансера повідомив, що в столиці обвалилося 44 будівлі.

Глава національного агентства цивільної оборони повідомив, що підтверджені втрати в результаті землетрусу зросли до 149.

За його даними 55 осіб загинуло в штаті Морелос, на південь від Мехіко. Крім того, 49 людей загинули в столиці, 32 в штаті Пуебла, 10 в штаті Мехіко і 3 в штаті Герреро.

Крім того, землетрус викликав виверження вулкана Попокатепетль. В результаті обвалу церкви, яка стояла біля підніжжя вулкану, загинули ще 15 осіб.

всі фото: Reuters

Землетруси магнітудою 7 балів або вище вважаються великими і здатні завдавати широкомасштабної шкоди.

Як повідомлялося, близько двох тижнів тому в Мексиці стався землетрус магнітудою 8,1 балів, загинули щонайменше 58 осіб.