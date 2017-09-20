В Мексике произошло мощное землетрясение, более сотни погибших

В центральной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате чего обрушились десятки зданий в густонаселенной столице и погибло не менее 149 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в центральном штате Пуэбла в 123 километрах к юго-востоку от Мехико.

Как пишет Associated press, мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил, что в столице рухнуло 44 здания.

Глава национального агентства гражданской обороны сообщил, что подтвержденные потери в результате землетрясения возросли до 149.

По его данным 55 человек погибли в штате Морелос, к югу от Мехико. Кроме того, 49 человек погибли в столице, 32 в штате Пуэбла, 10 в штате Мехико и 3 в штате Герреро.

Кроме того, землетрясение вызвало извержение вулкана Попокатепетль. В результате обвала церкви, стоявшей у подножия вулкана, погибли еще 15 человек.

все фото: Reuters

Землетрясения магнитудой 7 баллов или выше считаются крупными и способны наносить широкомасштабный урон.

Как сообщалось, около двух недель назад в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1 баллов, погибли по меньшей мере 58 человек.