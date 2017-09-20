Польща: РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Запад-2017"

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Середа, 20 вересня 2017, 05:56

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня і  під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.

Про це Мацеревич заявив в ефірі телеканалу TVP Info, пише dt.ua.

"Навчання продовжаться, на цей раз із застосуванням ядерної зброї, що не було включено в їх програму", - повідомив керівник польського оборонного відомства.

Мацеревич нагадав, що військова доктрина РФ передбачає можливість нанесення превентивного удару по ймовірному супротивнику.

"Навчання "Запад-2017" є не тільки найбільшими, але й найбільш агресивними і багатофункціональними з усіх навчань Росії за останні 30 років", - підсумував Мацеревич.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" мають завершитись  20 вересня.

У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, військові НАТО підозрюють, що в "Запад-2017" задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

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Теми: Росія Білорусь ядерна зброя Польща
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