Психіатра, який назвав 93% атошників потенційною загрозою, відсторонили

Міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя полковника Олега Друзя після його висловлювання, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою суспільству.

Про це Полторак написав у своєму Facebook у середу.

"Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування", - зазначив Полторак.

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Українська правда