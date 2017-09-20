Психиатра, словами которого возмутились атошники, отстранили

Министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковника Олега Друзя после его слов о потенциальных психологических угрозах для участников АТО.

Об этом Полторак написал в своем Facebook в среду.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - отметил Полторак.

18 сентября один из демобилизированных атошникив Мартин Брест написал пост, в котором отметил: "Главный психиатр МОУ, начальник клиники психиатрии полковник Друзь Олег Васильевич сегодня на комитете по вопросам здравоохранения заявил (прочитал из собственной презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ( "скрытый враг"). По его словам, 93% нас - проблемные, и нас надо лечить".

Это вызвало возмущение у других атошникив в соцсетях.

19 сентября в одном из изданий появился блог волонтеров "Вернись живым" с текстом, в котором они обвинили Друзя в том, что "полковник из Министерства обороны считает 98% участников АТО "потенциальной угрозой для общества".

Друзь на круглом столе Комитета ВР по вопросам здравоохранения, где главной темой были психологическая реабилитация участников АТО и уменьшение числа самоубийств суицида среди демобилизованных военных заявил:

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, асоциальным поведением, повышением уровня суицида, сокращением продолжительности жизни ", - отметил он на заседании.

Он также отметил, что 80% участников АТО получали во время военных действий стресс, который в 25% трансфорвался в ПТСР.

За спиной главы ГВКГ демонстрировали слайды, где было указано, что 93% бойцов "стесняются или препятствуют проявления психических проблем". При этом над пирамидой отмечается - "это скрытый враг".

Украинская правда