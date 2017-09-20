Психіатра, який обурив атошників своїми словами, відсторонили

Міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя полковника Олега Друзя після його слів про потенційні психологічні загрози для екс-учасників АТО.

Про це Полторак написав у своєму Facebook у середу.

"Щойно прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування", - зазначив Полторак.

18 вересня один з демобілізованих атошників Мартін Брест написав пост, в якому зазначив: "Головний псіхіатр МОУ, начальник клиники психіатрії полковник Друзь Олег Васильович сьогодні на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав з власної презентації), що 93% участників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("скритий ворог"). За його словами, 93% нас - проблемні, і нас треба лікувати".

Це викликало обурення в інших атошників у соцмережах.

19 вересня в одному з видань з'явився блог волонтерів "Повернись Живим" з текстом, в якому вони звинуватили Друзя в тому, що "полковник з Міністерства оборони вважає 98% учасників АТО "потенційною загрозою для суспільства".

Під час виступу Друзя на круглому столі Комітету ВР з питань охорони здоров'я, де головною темою були психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств суїциду серед демобілізованих військових він заявив:

"Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням і розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суіцидів, скороченням тривалості життя", - зазначив він на засіданні.

Він також зазначив, що 80% учасників АТО під час бойових дій отримували стрес, який в 25% трансформувався в ПТСР.

За спиною глави ГВКГ демонстрували слайди, де було зазначено, що 93% бійців "соромляться або перешкоджають прояву психічних проблем". При цьому над пірамідою зазначається – "це скритий ворог".

Українська правда