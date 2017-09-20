Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін запевнив Румунію, що освітній закон дає меншинам нові можливості

Середа, 20 вересня 2017, 10:42

Український закон про освіту спрямований на створення додаткових можливостей для національних меншин.

У цьому глава МЗС Павло Клімкін запевнив свого румунського колегу Теодора Мелешкану на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє сайт МЗС, пише "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Україна продовжує гарантувати культурні та мовні права національних меншин.

Павло Клімкін підкреслив: новоприйнятий закон не обмежує вивчення румунської мови чи загальноосвітніх предметів румунською мовою, натомість він створює необхідні передумови для оволодіння на належному рівні українською мовою.

 "Новий закон спрямований на створення додаткових можливостей для самореалізації представників національних меншин, зокрема, отримання вищої освіти в українських університетах"", - наголосив глава українського МЗС.

Як відомо, 5 вересня Верховна рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова

Румунія заявила про свою занепокоєність у зв’язку з ухваленим законом про освіту.

Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили стурбованість через новий закон про освіту та заявили, що звернуться через нього до Ради Європи та ОБСЄ.

Україна висловила готовність направити на експертизу Ради Європи мовну статтю освітнього закону.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

"Українська правда" у Threads

Теми: моваМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
мова
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: