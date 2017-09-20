За вбивство депутата від "Свободи" затримали 3 осіб, серед них депутат – поліція

Правоохоронці затримали 3 осіб, серед яких і депутат Миргородської міської ради, за підозрою у вбивстві депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів затримана злочинна група, члени якої обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті депутата Миргородської міської ради Олега Супрнуненка", - сказав він.

Тракало підкреслив, що на даний час затримані 3 особи.

" Серед підозрюваних фігурує один з місцевих депутатів Миргородської міської ради. Члени групи дали свідчення щодо своєї причетності у вчинені розбійного нападу", - сказав речник Нацполіції.

Він не зміг назвати прізвище депутата.

Водночас джерело "Української правди" у поліції підтвердило інформацію, озвучену раніше лідером "Радикальної партії Ляшка" Олегом Ляшком про те, що затриманий депутат РПЛ Хачатур Хачатрян.

"Сьогодні у суді їм буде оголошено підозру за ознаками ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ та буде обрана міра запобіжного заходу", - сказав Тракало.

За його словами, поліція також перевіряє інформацію щодо причетності до даного злочину інших осіб.

Ірина Балачук, УП