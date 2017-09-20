За вбивство "свободівця" затримали 3 осіб, серед них депутат – поліція

Правоохоронці затримали 3 осіб, серед яких і депутат Миргородської міської ради, за підозрою у вбивстві депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів затримана злочинна група, члени якої обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка", - сказав він.

Тракало підкреслив, що на даний час затримані 3 особи.

"Серед підозрюваних фігурує один з місцевих депутатів Миргородської міської ради. Члени групи дали свідчення щодо своєї причетності у вчинені розбійного нападу", - сказав речник Нацполіції.

Він не назвав прізвище депутата.

Водночас джерело "Української правди" у поліції підтвердило інформацію, озвучену раніше лідером "Радикальної партії Ляшка" Олегом Ляшком про те, що затриманий депутат РПЛ Хачатур Хачатрян.

"Сьогодні у суді їм буде оголошено підозру за ознаками ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ та буде обрана міра запобіжного заходу", - сказав Тракало.

За його словами, поліція також перевіряє інформацію щодо причетності до даного злочину інших осіб.

Як відомо, раніше Олег Ляшко повідомив, що депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна затримали за вбивство його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Супруненка побили 12 липня, 7 серпня він помер, так і не вийшовши з коми. Йому було 29 років.

Ірина Балачук, УП