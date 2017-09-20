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За убийство "свободовца" задержали 3 человек, среди них депутат – полиция

Среда, 20 сентября 2017, 12:20

Правоохранители задержали 3 человек, среди которых и депутат Миргородского городского совета, по подозрению в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана преступная группа, члены которой обоснованно подозреваются в разбойном нападении с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко", - сказал он.

Тракало подчеркнул, что в настоящее время задержаны 3 человека.

"Среди подозреваемых фигурирует один из местных депутатов Миргородского городского совета. Члены группы дали показания о своей причастности к совершению разбойного нападения", - сказал представитель Нацполиции.

Он не назвал фамилию депутата.

В то же время источник "Украинской правды" в полиции подтвердил информацию, озвученную ранее лидером "Радикальной партии Ляшко" Олегом Ляшко о том, что задержан депутат РПЛ Хачатур Хачатрян.

"Сегодня в суде им будет объявлено подозрение по признакам ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ и будет избрана мера пресечения ", - сказал Тракало.

По его словам, полиция также проверяет информацию о причастности к данному преступлению других лиц.

Как известно, ранее Олег Ляшко сообщил, что депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко Олегубийствополиция
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