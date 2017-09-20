Після рішення Полторока прокуратура згадала справу проти головпсихіатра МО

В прокуратурі Києва заявляють, що суд вже місяць розглядає обвинувальний акт щодо головного психіатра Міноборони Олега Друзя, за отримання хабара.

Про це у своєму Facebook повідомила речник київської прокуратури Надія Максимець.

"Обвинувальний акт стосовно скандального лікаря - головного психіатра Міноборони, якого в травні цього року на хабарі затримали слідчі столичної прокуратури, вже місяць перебуває на розгляді в суді. На підготовче засідання, призначене на початок вересня, адвокат підозрюваного не з'явився, у зв'язку з чим засідання перенесли", - зазначила вона.

Максимець зазначила, що перед цим прокуратура внесла клопотання про продовження відсторонення чиновника від посади, суд відмовив, прокуратура оскаржила.

Як відомо, у середу міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя полковника Олега Друзя після його слів про потенційні психологічні загрози для екс-учасників АТО.

16 травня 2017 року київська прокуратура повідомила про підозру начальнику клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони України і одночасно головному психіатру Міністерства оборони, якого 15 травня "на гарячому" затримали слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст 368 КК України. Він був затриманий.

Прокуратура мала намір наполягати на триманні під вартою з альтернативою у вигляді застави у майже мільйон гривень для Друзя.

Українська правда