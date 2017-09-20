После решения Полторока прокуратура вспомнила о деле против главпсихиатра МО

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Среда, 20 сентября 2017, 15:25

В прокуратуре Киева заявляют, что суд уже месяц рассматривает обвинительный акт в отношении главного психиатра Минобороны Олега Друзя, за получение взятки.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"Обвинительный акт в отношении скандального врача - главного психиатра Минобороны, которого в мае этого года на взятке задержали следователи столичной прокуратуры, уже месяц находится на рассмотрении в суде. На подготовительное заседание, назначенное на начало сентября, адвокат подозреваемого не явился, в связи с чем заседание перенесли", - отметила она.

Максимец отметила, что перед этим прокуратура внесла ходатайство о продлении отстранения чиновника от должности, суд отказал, прокуратура обжаловала.

Как известно, в среду министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковника Олега Друзя после его слов о потенциальных психологические угрозы для экс-участников АТО.

16 мая 2017 киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны и одновременно главному психиатру Министерства обороны Украины, которого вчера "на горячем" задержали следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст 368 УК Украины. Он был задержан.

Прокуратура намеревалась настаивать на содержании под стражей с альтернативой в виде залога в почти миллион гривен для Друзя.

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