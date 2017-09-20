Прокурор просить для Умерова 3,5 роки умовно

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Середа, 20 вересня 2017, 16:38

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді обвинувачення просить суд визнати провину Ільмі Умерова і дати йому умовний термін.

Про це повідомляє в Facebook дочка Умерова.

"Прокурор Семенчук запросив для Ільмі Умерова обвинувальний вирок з позбавленням волі терміном на 3 роки 6 місяців. Умовно", – повідомила вона.

Також визначено заборону на ведення публічної і викладацької діяльності строком 3 роки, і призначено випробувальний термін 3 роки.

Як відомо, справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму. Його звинувачують у публічних закликах і діях, "спрямованих на зміну територіальної цілісності РФ" в ефірі ATR.  Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

Українська правда

Теми: кримські татари
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