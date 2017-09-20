Прокурор просить для Умерова 3,5 роки умовно

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді обвинувачення просить суд визнати провину Ільмі Умерова і дати йому умовний термін.



Про це повідомляє в Facebook дочка Умерова.



"Прокурор Семенчук запросив для Ільмі Умерова обвинувальний вирок з позбавленням волі терміном на 3 роки 6 місяців. Умовно", – повідомила вона.



Також визначено заборону на ведення публічної і викладацької діяльності строком 3 роки, і призначено випробувальний термін 3 роки.

Як відомо, справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму. Його звинувачують у публічних закликах і діях, "спрямованих на зміну територіальної цілісності РФ" в ефірі ATR. Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

Українська правда