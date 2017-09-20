Порошенко закликає створити міжнародну групу з деокупації Криму

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Середа, 20 вересня 2017, 20:00

Президент України Петро Порошенко запропонував створити міжнародну групу з координації зусиль щодо звільнення Криму від російської окупації.

Про це він заявив у середу на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків та дій", - сказав голова Української держави.

Він нагадав, що Генасамблея ООН визнала РФ окупаційною державою, тож необхідно посилити міжнародний режим деокупації Криму.

За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів.

Український президент нагадав про переслідування окупаційним режимом у Криму місцевих активістів і кримських татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти нещодавно засудили до 8 років позбавлення свободи.

Він назвав півостров "територією репресій".

Доповнюється…

Теми: Порошенко ООН Крим світ
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