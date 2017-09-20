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Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыма

Среда, 20 сентября 2017, 20:00

Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу по координации усилий касательно освобождения Крыма от российской оккупации.

Об этом он заявил в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации общих шагов и действий", - сказал глава Украинского государства.

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала РФ оккупационным государством, поэтому необходимо усилить международный режим деоккупации Крыма.

По словам Порошенко, Украина рассчитывает на помощь в этом вопросе от ее международных партнеров.

Украинский президент напомнил о преследовании оккупационным режимом в Крыму местных активистов и крымских татар, в частности, о заместителе председателя Меджлиса крымских татар Ахтеме Чийгозе, которого оккупанты недавно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Он назвал полуостров "территорией репрессий".

"Россия бесцеремонно нарушает резолюции Генассамблеи ООН 71 и 205 о состоянии с правами человека в Крыму и Севастополе... Такое неуважение Российской Федерации к международным обязательствам должно получить надлежащий ответ от международного сообщества", - подчеркнул Порошенко.

Он призвал делегации ГА ООН поддержать инициативу Украины по обеспечению соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в частности путем принятия соответствующей резолюции.

Для написания новости использовался перевод из трансляции телеканала "112 Украина".

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоООНКрыммир
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