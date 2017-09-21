В штабі АТО уточнили втрати за 19 вересня
В Міністерстві оборони уточнюють, що 19 вересня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військових зазнав поранень.
Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
"Надійшла уточнена інформація про втрати в лавах українських військ за позаминулу добу – 19 вересня. Додатково 1 український військовослужбовець дістав травму внаслідок ворожого обстрілу, який стався в Пісках", – сказав речник АТО.
Раніше в штабі АТО повідомляли, що доба 19 вересня у зоні АТО минула без втрат. Найгарячішою точкою на донецькому напрямку були Піски.
Валентина Романенко, УП
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