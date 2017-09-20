Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО минула без втрат, найгарячіше було в Пісках – штаб

Середа, 20 вересня 2017, 13:25

Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції українські військові не понесли втрат.

Про це на брифінгу 20 вересня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, назвавши також найгарячіші точки.

Так минулої доби російсько-окупаційні сили здійснили 8 обстрілів позицій українських військових на луганському напрямку, зокрема 5 – з важкого озброєння.

"У Новотошківському протягом ночі бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а вранці здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм. Між 7 та 23 годинами на всій лінії розмежування напрямку запанувала тиша", – сказав він.

Пізно ввечері бойовики також здійснили обстріл з мінометів та гранатометів по Новозванівці, а також вели вогонь з легкого озброєння по Станиці Луганській та її околицях.

За словами Лисенка, на донецькому напрямку найбільш напружена ситуація спостерігалася в Пісках, де окупанти провели мінометний обстріл середньої інтенсивності, а також вели вогонь з гранатометів та озброєння БМП.

На горлівському периметрі, а також на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка бойовики вели вогонь виключно з легкого озброєння. Всього 19 вересня там було зафіксовано 11 збройних провокацій.

На маріупольському напрямку минулої доби відбулося чотири обстріли позицій Збройних Сил України, три з них припали на Водяне.

Під час цих збройних провокацій бойовики вели вогонь з кулеметів та гранатометів. Ще один обстріл з стрілецької зброї відбувся в Старогнатівці.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: