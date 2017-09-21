ГПУ розслідує прослуховування НАБУ службовців Кабміну, СБУ та поліції

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Четвер, 21 вересня 2017, 13:34

Генеральна прокуратура розслідує прослуховування НАБУ службовців розвідки Міноборони, заступників міністрів Кабміну, Нацполіції та СБУ та ін. у 2016 році.  

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Встановлено, що службовими особами НАБУ в 2016 році незаконно, без відповідних дозволів слідчого судді, здійснювалось проведення оперативно-технічних заходів, зокрема проводилось відстеження пересування осіб по території країни та трафіку дзвінків між абонентами 114 телефонів", - написала вона.

Сарган відзначила, що у незаконний спосіб прослуховували службовців Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, органів Нацполіції, СБУ, Управління держохорони, ДУС, заступників міністрів Кабміну, органів ДФС, суддів Вищих судів, голів райсудів у місті Києві, керівників ВНЗ, інших службових осіб.

"Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365, 366 КК України", - написала Сарган.

​Вона додала, що наразі як свідків допитано низку службових осіб зазначених органів.

Досудове слідство триває.

Як відомо, раніше  НАБУ заявило, що інформація, озвучена генпрокурором Юрієм Луценком про те, що бюро нібито прослуховує понад 150 осіб, включно з охороною президента Петра Порошенка, не відповідає дійсності.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура НАБУ Луценко скандал
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