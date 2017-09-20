НАБУ каже, що Луценко бреше про незаконні "жучки" бюро

Інформація, озвучена генпрокурором Юрієм Луценком про те, що НАБУ нібито прослуховує понад 150 осіб, включно з охороною президента Петра Порошенка, не відповідає дійсності.

Таку заяву бюро поширило у Facebook.

"Важко зрозуміти причини, з яких Юрій Луценко свідомо вводить в оману громадськість. Не виключаємо, що подібні заяви мають на меті заблокувати створення незалежного антикорупційного суду та дискредитувати Національне антикорупційне бюро в очах громадськості та іноземних партнерів", - йдеться в заяві.

У НАБУ нагадали, що бюро не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і з цією метою користується засобами Служби безпеки України.

"Генеральний прокурор мав би знати, що "поставити" на прослуховування один номер на підставі судової ухвали про дозвіл на прослуховування іншого технічно неможливо. Упевнені, Служба безпеки України залюбки роз’яснить пану Луценку особливості законодавства, про які він, вочевидь, необізнаний", - кажуть антикорупціонери.

Також вони висловили здивованість тим фактом, що генеральний прокурор, "маючи докази" незаконної діяльності правоохоронного органу, не вжив заходів для її припинення.

"Це може кваліфікуватися як посадовий злочин", - наголошує НАБУ.

Бюро закликало очільника ГПУ перевіряти інформацію, перш ніж розповсюджувати її у ЗМІ.

Як відомо, на брифінгу 20 вересня Луценко заявив, що прокуратура має юридичні докази незаконного прослуховування антикорупційним бюро понад 150 осіб.

"Це люди з охорони президента України та інші чиновники з різних гілок влади", - сказав Луценко.

Генпрокурор також додав, що вже доповів про цю ситуацію керівнику НАБУ. Перші результати у цій справі очікуються через кілька місяців.