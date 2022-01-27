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"Євросолідарність" не хоче йти на карантин Ради

Четвер, 27 січня 2022, 10:15
Євросолідарність не хоче йти на карантин Ради
ФОТО: FB "ЄВРОСОЛІДАРНОСТІ"

Фракція "Європейська солідарність" не буде голосувати за введення карантину у Верховній Раді через спалах коронавірусу серед нардепів, бо вважає, що основною причиною канікул Ради є розпад монобільшості.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки Ірини Геращенко

Пряма мова: "З великим подивом побачила заяву речниці СН, що , начебто, всі фракції погодилися з необхідністю карантину у ВР…

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Ми точно не уповноважували речників Слуг коментувати нашу позицію, висловлюватися за нас щодо наших голосувань і вводити в оману ЗМІ, фактично брехати про узгоджене рішення.

Наша фракція за це не голосуватиме".

Деталі: Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" вважає, що Рада ще не перевтомилася після 38 днів канікул і 2 сесійних засідань.

ВІДЕО ДНЯ

Нардеп вважає, що причиною оголошення карантину у Раді до 15 лютого є не лише певна кількість хворих депутатів, а й – "смерть монобільшості".

Пряма мова: "В слуг немає більше 226 голосів, отже, неможливо провести жоден, потрібний Банковій лобістський закон".

Передісторія:

  • Станом на 27 січня у фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус 23 народні депутати – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
  • Уранці 26 січня пресслужби парламенту та фракції "Слуга народу" заявили про спалах коронавірусу в парламенті. В Апараті ВРУ мали дані про щонайменше 11 хворих нардепів.
  • Керівники всіх фракцій парламенту підтримали пропозицію внести зміну до календаря роботи Верховної Ради через спалах коронавірусу серед народних депутатів.
  • У листопаді 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що близько 350 депутатів, або 83% від загального складу, отримали принаймні першу дозу щеплення.

Українська правда
Теми: Верховна РадакарантинЄвропейська солідарністьГеращенко Ірина
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