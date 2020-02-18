Втратили два опорних пункти біля Золотого, вимагаємо звіту міністра – Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" вимагає терміново заслухати у парламенті військове керівництво України через загострення поблизу лінії розмежування біля Золотого на Донбасі.

Джерело: депутат Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради

Пряма мова: "Бойовики сьогодні з 5-ї ранку обстрілюють місця розведення (сил) поблизу Золотого і Новотошківки. Чи знаєте ви, що з 5-ї ранку ми маємо вже кілька загиблих і поранених, а також Україна втратила два наших опорних пункти. Хто буде їх повертати?

Ми вимагаємо, щоб сьогодні до Верховної Ради було викликано міністра оборони, начальника Генерального штабу – і ми почули, що відбувається на фронті поблизу місця розведення. Як у цих умовах можна вимагати ще розведення у Гнутове і готувати в Мінську ще кілька пунктів?

Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання мінських угод?"

Деталі: Геращенко переконана, що "сьогоднішня військова провокація – це не просто так: КГБісти дуже люблять символічні дати, це – нагадування про Майдан", адже саме 18 лютого 2014 року біля Маріїнського палацу в Києві розпочалися перші масові вбивства "майданівців".

На її думку, "побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст".

Фракція Петра Порошенка також вимагає провести цього тижня позачергове засідання парламенту, щоб ухвалити дві заяви: про річницю Революції гідності й річницю анексії Криму, адже ордени Путіна за "повернення" Криму датовані 20 лютого 2014 року.

Цьому передувало: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.

Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат :один загиблий, четверо поранених.

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський прагне відновити мир на сході України. Він просуває ідею подальшого розведення сил уздовж лінії розмежування, хоча обстріли тривають і багато хто з бійців застерігає, що Україна маже втратити контроль на відвойованих землях.

Колишній боєць Мирослав Гай пише, що таких боїв, як 18 лютого, не було з 2018 року.