Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втратили два опорних пункти біля Золотого, вимагаємо звіту міністра – Геращенко

Вівторок, 18 лютого 2020, 09:33
Втратили два опорних пункти біля Золотого, вимагаємо звіту міністра – Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" вимагає терміново заслухати у парламенті військове керівництво України через загострення поблизу лінії розмежування біля Золотого на Донбасі.

Джерело: депутат Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради  

Пряма мова: "Бойовики сьогодні з 5-ї ранку обстрілюють місця розведення (сил) поблизу Золотого і Новотошківки. Чи знаєте ви, що з 5-ї ранку ми маємо вже кілька загиблих і поранених, а також Україна втратила два наших опорних пункти. Хто буде їх повертати?

Ми вимагаємо, щоб сьогодні до Верховної Ради було викликано міністра оборони, начальника Генерального штабу – і ми почули, що відбувається на фронті поблизу місця розведення. Як у цих умовах можна вимагати ще розведення у Гнутове і готувати в Мінську ще кілька пунктів?

Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання мінських угод?"

Деталі:  Геращенко переконана, що "сьогоднішня військова провокація – це не просто так: КГБісти дуже люблять символічні дати, це – нагадування про Майдан", адже саме 18 лютого 2014 року біля Маріїнського палацу в Києві розпочалися перші масові вбивства "майданівців".

На її думку, "побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст".

Фракція Петра Порошенка також вимагає провести цього тижня позачергове засідання парламенту, щоб ухвалити дві заяви: про річницю Революції гідності й річницю анексії Криму, адже ордени Путіна за "повернення" Криму датовані 20 лютого 2014 року.

Цьому передувало: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування. 

Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат :один загиблий, четверо поранених.

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський прагне відновити мир на сході України. Він просуває ідею подальшого розведення сил уздовж лінії розмежування, хоча обстріли тривають і багато хто з бійців застерігає, що Україна маже втратити контроль на відвойованих землях.

Колишній боєць Мирослав Гай пише, що таких боїв, як 18 лютого, не було з 2018 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасЗолотеВерховна РадаГеращенко ІринаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: