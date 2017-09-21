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Адвокат Януковича рассказал, что ему мешает связаться с подзащитным

Четверг, 21 сентября 2017, 15:24

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

Об этом он сообщил журналистам в четверг во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается дело о государственной измене бывшего президента Украины.

По словам Герасько, он еще не связывался с Януковичем, поскольку ему еще не о чем с ним говорить. Ведь адвокат не успел ознакомиться с материалами дела и "сформировать правовую позицию".

"Как я могу сформировать правовую позицию, если я ознакомился с 18 томами в суде и 5 томами в прокуратуре?" - задал риторический вопрос юрист.

Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с материалами дела, а уже потом согласовывать правовую позицию и связываться с подзащитным.

"Чтобы было о чем поговорить, как говорится", - отметил Герасько.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Януковичсуд
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