Адвокат Януковича рассказал, что ему мешает связаться с подзащитным

Адвокат Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

Об этом он сообщил журналистам в четверг во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается дело о государственной измене бывшего президента Украины.

По словам Герасько, он еще не связывался с Януковичем, поскольку ему еще не о чем с ним говорить. Ведь адвокат не успел ознакомиться с материалами дела и "сформировать правовую позицию".

"Как я могу сформировать правовую позицию, если я ознакомился с 18 томами в суде и 5 томами в прокуратуре?" - задал риторический вопрос юрист.

Он отметил, что сначала нужно ознакомиться с материалами дела, а уже потом согласовывать правовую позицию и связываться с подзащитным.

"Чтобы было о чем поговорить, как говорится", - отметил Герасько.

Евгений Кизилов, УП