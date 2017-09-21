Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Януковича розповів, що йому заважає зв'язатися з підзахисним

Четвер, 21 вересня 2017, 15:24

Адвокат Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що поки що не обговорював деталі справи зі своїм підзахисним.

Про це він повідомив журналістам у четвер під час перерви у судовому засіданні, на якому розглядається справа про державну зраду колишнього президента України.

За словами Гераська, він ще не зв'язувався з Януковичем, оскільки йому ще немає про що з ним говорити. Адже адвокат не встиг ознайомитися з матеріалами справи і "сформувати правову позицію".

"Як я можу сформувати правову позицію, якщо я ознайомився з 18 томами в суді й 5 томами в прокуратурі?" – поставив риторичне запитання юрист.

Він наголосив, що спершу треба ознайомитися з матеріалами справи, а вже потім погоджувати правову позицію і зв'язуватись з підзахисним.

"Щоб було про що побалакати, як то кажуть", - зазначив Герасько.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: