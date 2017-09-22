Трамп порадив Порошенку продовжити боротьбу з корупцією

1641 перегляд
П'ятниця, 22 вересня 2017, 07:37

Президент США Дональд Трамп заохотив президента України Петра Порошенка продовжити роботу з ліквідації корупції і поліпшення бізнес-клімату в країні.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками зустрічі президентів на полях 72-й сесії ГА ООН.

В ході розмови з Порошенком Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню країни та її обороноздатності.

При цьому Трамп закликав президента України продовжити роботу з ліквідації корупції і поліпшення ділового клімату своєї країни.

Президенти також обговорили шляхи досягнення миру на сході України.

"Президент Трамп підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після зустрічі з Трампом Порошенко заявив, що США підтримали пропозицію України про введення миротворців на Донбас.

Порошенко також зазначив, що мова йшла і про співпрацю в економічній сфері та сказав, що відчув "повну і дуже потужну підтримку реформ в Україні та позитивну оцінку зусиль української влади".

Теми: Порошенко Трамп миротворці ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко обговорив миротворчу місію на Донбасі з генсеком ООН 22 вересня 2017, 02:03
Рада Європи анонсувала візит Порошенка, який Київ поки не підтверджує 21 вересня 2017, 22:11
Найголовніше за день 21 вересня 2017, 21:22
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 22 вересня. У Раді битва за моркву, а Табачника атакують квітами
Трамп порадив Порошенку продовжити боротьбу з корупцією
КНДР лякає новим випробуванням водневої бомби
САП попросить суд обмежити Насірову час для ознайомлення з матеріалами справи
Усі новини
Що хотів сказати автор

Куратори сучасного мистецтва аналізують фільм-сатиру "Квадрат"

Instagram дня

Ілюстраторка з Індії створила абетку психічних розладів