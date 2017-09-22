Трамп порадив Порошенку продовжити боротьбу з корупцією

Президент США Дональд Трамп заохотив президента України Петра Порошенка продовжити роботу з ліквідації корупції і поліпшення бізнес-клімату в країні.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками зустрічі президентів на полях 72-й сесії ГА ООН.

В ході розмови з Порошенком Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню країни та її обороноздатності.

При цьому Трамп закликав президента України продовжити роботу з ліквідації корупції і поліпшення ділового клімату своєї країни.

Президенти також обговорили шляхи досягнення миру на сході України.

"Президент Трамп підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після зустрічі з Трампом Порошенко заявив, що США підтримали пропозицію України про введення миротворців на Донбас.

Порошенко також зазначив, що мова йшла і про співпрацю в економічній сфері та сказав, що відчув "повну і дуже потужну підтримку реформ в Україні та позитивну оцінку зусиль української влади".