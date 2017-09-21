Порошенко: США підтримали пропозицію України щодо миротворців

Президент Петро Порошенко заявляє, що США підтримали пропозицію України про введення миротворців на Донбас.

Про це він сказав 21 вересня в США на брифінгу після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Порошенко сказав, що "дуже задоволений" зустріччю з усією владною командою США, яка тривала близько години .

"Важлива позиція, що Сполучені штати Америки повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території, миротворців з мандатом Ради безпеки ООН", – сказав президент.

"Я підкреслюю і наголошую: української позиції, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на Сході України, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського кордону, яка виключить проникнення військ і озброєння Росії і справді буде слугувати меті миру", – зазначив Порошенко.

Порошенко відзначив кілька ключових моментів зустрічі, зокрема те, що сторони обговорили питання в сфері безпеки.



"Надзвичайно важливо, це є спільне бачення нової якості безпекової співпраці між Україною та США. Ми детально обговорили детально всі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з військовою академією West-Point… і завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інституціями", – сказав глава держави.

Порошенко також зазначив, що мова йшла і про співпрацю в економічній сфері та сказав, що відчув "повну і дуже потужну підтримку реформ в Україні та позитивну оцінку зусиль української влади".

Валентина Романенко, УП