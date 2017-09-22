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Трамп посоветовал Порошенку продолжить борьбу с коррупцией

Пятница, 22 сентября 2017, 07:37
Трамп посоветовал Порошенку продолжить борьбу с коррупцией

Президент США Дональд Трамп поощрил президента Украины Петра Порошенка продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению бизнес-климата в стране.

Об этом сообщает прес-служба Белого дома по итогам встречи президентов на полях 72-й сессии ГА ООН.

В ходе разговора с Порошенком Трамп приветствовал реформы в Украине, которые способствовали экономическому росту страны и ее обороноспособности.

При этом Трамп призвал президента Украины продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата своей страны.

Президенты также обсудили пути достижения мира на востоке Украины.

"Президент Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после встречи с Трампом Порошенко заявил, что США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс.

Порошенко также отметил, что речь шла и о сотрудничестве в экономической сфере, и сказал, что почувствовал "полную и очень мощную поддержку реформ в Украине и позитивную оценку усилий украинской власти".

Темы: ПорошенкоТрампмиротворцыООН
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