Трамп посоветовал Порошенку продолжить борьбу с коррупцией
Президент США Дональд Трамп поощрил президента Украины Петра Порошенка продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению бизнес-климата в стране.
Об этом сообщает прес-служба Белого дома по итогам встречи президентов на полях 72-й сессии ГА ООН.
В ходе разговора с Порошенком Трамп приветствовал реформы в Украине, которые способствовали экономическому росту страны и ее обороноспособности.
При этом Трамп призвал президента Украины продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата своей страны.
Президенты также обсудили пути достижения мира на востоке Украины.
"Президент Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, после встречи с Трампом Порошенко заявил, что США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс.
Порошенко также отметил, что речь шла и о сотрудничестве в экономической сфере, и сказал, что почувствовал "полную и очень мощную поддержку реформ в Украине и позитивную оценку усилий украинской власти".