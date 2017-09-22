Хомутиннік розповів, який вплив на "Відродження" має Коломойський
Член групи "Відродження" та її колишній голова Віталій Хомутиннік визнає, що олігарх Ігор Коломойський має вплив на цю депутатську групу та партію загалом.
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Так, у нас є люди, які входять до "орбіти" Коломойського. Але приєднатися до партії був їх власний вибір. Загалом – це депутати з Дніпропетровського регіону. У нас в партії є директори його підприємств, Нікопольського феросплавного, інших заводів. Депутат Шипко близький до Ігоря Валерійовича. Загалом, це люди, які близькі до нас ідеологічно, і які не бачили себе в Опоблоці чи партії "УКРОП", – розповів УП Хомутиннік.
За його словами, така співпраця з Коломойським була вигідна для обох сторін, і тому на неї пішли.
"Нам треба було опиратись на лідерів суспільної думки у цьому важливому для нас регіоні. А на Дніпропетровщині ж найсильніші позиції у Коломойського і Вілкула з "Опоблоком". Конкурувати з Вілкулом дуже складно, тому ми підібрали людей, які були так чи інакше пов'язані з Коломойським. От і все", – розповів нардеп.
Сам Хомутиннік є давнім бізнес-партнером Коломойського по газовому бізнесу, тому вибір союзника теж є цілком зрозумілим.
Водночас у "Відродженні" є ще й група впливу самого Хомутинніка.
Як розповів у розмові з УП один із лідерів фракції БПП, якому доводилось домовлятись з "Відродженням" про голосування, групи Хомутинніка і Коломойського приблизно рівні.
"Там близько десятка людей дивляться на Хомутинніка, це в основному харківські, ще з десяток – працюють з Коломойським. Таким собі координатором людей Коломойського виступає Геллер. А решта депутатів у групі досить самостійні, і часом доводиться домовлятись із кожним окремо", – розповів співрозмовник УП.
Детальніше про розподіл сил у "Відродженні" та домовленості з владою читайте у матеріалі УП "Організовані Партійні Групи-4: "Відродження" з Хомутинніком і без".
Українська правда
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