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Хомутынник рассказал, какое влияние на "Видродження" имеет Коломойский

Пятница, 22 сентября 2017, 13:53

Член группы "Видродження" и ее бывший председатель Виталий Хомутынник признает, что олигарх Игорь Коломойский имеет влияние на эту депутатскую группу и партию в целом.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Да, у нас есть люди, которые входят в "орбиту" Коломойского. Но присоединиться к партии был их собственный выбор. В целом – это депутаты из Днепропетровского региона. У нас в партии есть директора его предприятий, Никопольского ферросплавного, других заводов. Депутат Шипко близок к Игорю Валерьевичу. В общем, это люди, которые близки к нам идеологически, и которые не видели себя в Оппоблоке или партии "УКРОП", - рассказал УП Хомутынник.

По его словам, такое сотрудничество с Коломойским было выгодно для обеих сторон, и поэтому на него пошли.

"Нам надо было опираться на лидеров общественного мнения в этом важном для нас регионе. А в Днепропетровской же области сильные позиции у Коломойского и Вилкула с "Оппоблоком". Конкурировать с Вилкулом очень сложно, поэтому мы подобрали людей, которые были так или иначе связаны с Коломойским. Вот и все", – рассказал нардеп.

Сам Хомутынник является давним бизнес-партнером Коломойского по газовому бизнесу, поэтому выбор союзника тоже вполне понятен.

В то же время в структуре "Видродження" есть еще и группа влияния самого Хомутынника.

Как рассказал в беседе с УП один из лидеров фракции БПП, которому приходилось договариваться с "Видродженням" о голосовании, группы Хомутынник и Коломойского примерно равны.

"Там около десятка человек смотрят на Хомутынника, это в основном харьковские, еще с десяток – работают с Коломойским. Неким координатором людей Коломойского выступает Геллер. А остальные депутаты в группе достаточно самостоятельны, и порой приходится договариваться с каждым отдельно", – рассказал собеседник УП.

Подробнее о раскладе сил в партии "Видродження" и договоренностях с властью читайте в материале УП "Организованные Партийные Группы-4: "Возрождение" с Хомутынником и без".

Украинская правда

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Темы: ХомутынникВерховная РадаКоломойский
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