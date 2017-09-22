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Хомутиннік розповів, який вплив на "Відродження" має Коломойський

П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:53

Член групи "Відродження" та її колишній голова Віталій Хомутиннік визнає, що олігарх Ігор Коломойський має вплив на цю депутатську групу та партію загалом.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Так, у нас є люди, які входять до "орбіти" Коломойського. Але приєднатися до партії був їх власний вибір. Загалом – це депутати з Дніпропетровського регіону. У нас в партії є директори його підприємств, Нікопольського феросплавного, інших заводів. Депутат Шипко близький до Ігоря Валерійовича. Загалом, це люди, які близькі до нас ідеологічно, і які не бачили себе в Опоблоці чи партії "УКРОП", – розповів УП Хомутиннік.

За його словами, така співпраця з Коломойським була вигідна для обох сторін, і тому на неї пішли.

"Нам треба було опиратись на лідерів суспільної думки у цьому важливому для нас регіоні. А на Дніпропетровщині ж найсильніші позиції у Коломойського і Вілкула з "Опоблоком". Конкурувати з Вілкулом дуже складно, тому ми підібрали людей, які були так чи інакше пов'язані з Коломойським. От і все", – розповів нардеп.

Сам Хомутиннік є давнім бізнес-партнером Коломойського по газовому бізнесу, тому вибір союзника теж є цілком зрозумілим.

Водночас у "Відродженні" є ще й група впливу самого Хомутинніка.

Як розповів у розмові з УП один із лідерів фракції БПП, якому доводилось домовлятись з "Відродженням" про голосування, групи Хомутинніка і Коломойського приблизно рівні.

"Там близько десятка людей дивляться на Хомутинніка, це в основному харківські, ще з десяток – працюють з Коломойським. Таким собі координатором людей Коломойського виступає Геллер. А решта депутатів у групі досить самостійні, і часом доводиться домовлятись із кожним окремо", – розповів співрозмовник УП.

Детальніше про розподіл сил у "Відродженні" та домовленості з владою читайте у матеріалі УП "Організовані Партійні Групи-4: "Відродження" з Хомутинніком і без".

Українська правда

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Теми: ХомутиннікВерховна РадаКоломойський
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