В українського посла в Індії під час селфі вкрали мобільний телефон

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:33

Невідомий вихопив з рук посла України в Індії Ігоря Поліхи мобільний телефон, коли той фотографувався біля пам'ятки архітектури в Делі.

Про це пише Deccan Chronicle із посиланням на заяву речника столичної поліції Депендери Патак.

За його словами, це сталося 20 вересня. Злодій вихопив телефон з рук Поліхи, коли той робив селфі на вулиці біля Червоного Форту, історичної цитаделі міста. Після цього крадій втік.

Патак повідомив, що за фактом цього інциденту відкрито справу, і поліція вже отримала важливі докази, які допоможуть упіймати злочинця.

Євген Кізілов, УП

Теми: Індія надзвичайна подія МЗС
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