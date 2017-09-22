У посла Украины в Индии во время селфи украли телефон – СМИ

Неизвестный выхватил из рук посла Украины в Индии Игоря Полихи мобильный телефон, когда тот фотографировался у памятника архитектуры в Дели.

Об этом пишет Deccan Chronicle со ссылкой на заявление пресс-секретаря столичной полиции Депендеры Патак.

По его словам, это произошло 20 сентября. Злоумышленник выхватил телефон из рук Полихи, когда тот делал селфи на улице возле Красного Форта, исторической цитадели города. После этого вор скрылся.

Патак сообщил, что по факту этого инцидента возбуждено дело, и полиция уже получила важные улики, которые помогут поймать преступника.

Игорь Полиха (справа) фото с его страницы facebook

Евгений Кизилов, УП