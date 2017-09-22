В українського посла в Індії під час селфі вкрали телефон – ЗМІ
П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:33
Невідомий вихопив з рук посла України в Індії Ігоря Поліхи мобільний телефон, коли той фотографувався біля пам'ятки архітектури в Делі.
Про це пише Deccan Chronicle із посиланням на заяву речника столичної поліції Депендери Патак.
За його словами, це сталося 20 вересня. Злодій вихопив телефон з рук Поліхи, коли той робив селфі на вулиці біля Червоного Форту, історичної цитаделі міста. Після цього крадій втік.
Патак повідомив, що за фактом цього інциденту відкрито справу, і поліція вже отримала важливі докази, які допоможуть упіймати злочинця.
Євген Кізілов, УП